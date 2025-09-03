Stride Staked Stars (STSTARS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00166167 $ 0.00166167 $ 0.00166167 24-satna najniža cijena $ 0.00171823 $ 0.00171823 $ 0.00171823 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00166167$ 0.00166167 $ 0.00166167 24-satna najviša cijena $ 0.00171823$ 0.00171823 $ 0.00171823 Najviša cijena ikada $ 0.080517$ 0.080517 $ 0.080517 Najniža cijena $ 0.00140015$ 0.00140015 $ 0.00140015 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) -2.72% Promjena cijene (7D) -2.72%

Stride Staked Stars (STSTARS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00171894. Tijekom protekla 24 sata, STSTARStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00166167 i najviše cijene $ 0.00171823, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STSTARS je $ 0.080517, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00140015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STSTARS se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked Stars (STSTARS)

Tržišna kapitalizacija $ 30.06K$ 30.06K $ 30.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.06K$ 30.06K $ 30.06K Količina u optjecaju 17.49M 17.49M 17.49M Ukupna količina 17,489,466.73111 17,489,466.73111 17,489,466.73111

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked Stars je $ 30.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STSTARS je 17.49M, s ukupnom količinom od 17489466.73111. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.06K.