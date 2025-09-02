Stride Staked Osmo (STOSMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.222454 24-satna najniža cijena $ 0.23064 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.31 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) +0.83%

Stride Staked Osmo (STOSMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.227767. Tijekom protekla 24 sata, STOSMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.222454 i najviše cijene $ 0.23064, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOSMO je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOSMO se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked Osmo (STOSMO)

Tržišna kapitalizacija $ 3.03M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.03M Količina u optjecaju 13.32M Ukupna količina 13,318,134.43112

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked Osmo je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOSMO je 13.32M, s ukupnom količinom od 13318134.43112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.