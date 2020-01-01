Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stride Staked Juno (STJUNO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stride Staked Juno (STJUNO) Informacije Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Službena web stranica: https://www.stride.zone/ Kupi STJUNO odmah!

Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stride Staked Juno (STJUNO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 203.25K $ 203.25K $ 203.25K Ukupna količina: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Količina u optjecaju: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 203.25K $ 203.25K $ 203.25K Povijesni maksimum: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Povijesni minimum: $ 0.100663 $ 0.100663 $ 0.100663 Trenutna cijena: $ 0.116712 $ 0.116712 $ 0.116712 Saznajte više o cijeni Stride Staked Juno (STJUNO)

Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stride Staked Juno (STJUNO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STJUNO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STJUNO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STJUNO tokena, istražite STJUNO cijenu tokena uživo!

STJUNO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STJUNO? Naša STJUNO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STJUNO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!