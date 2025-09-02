Stride Staked Juno (STJUNO) Informacije o cijeni (USD)

Stride Staked Juno (STJUNO) cijena u stvarnom vremenu je $0.113231. Tijekom protekla 24 sata, STJUNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10939 i najviše cijene $ 0.117346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STJUNO je $ 1.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100663.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STJUNO se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -2.28% u posljednjih 24 sata i -3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked Juno (STJUNO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked Juno je $ 197.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STJUNO je 1.74M, s ukupnom količinom od 1741410.606157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 197.18K.