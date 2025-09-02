Stride Staked Injective (STINJ) Informacije o cijeni (USD)

Stride Staked Injective (STINJ) cijena u stvarnom vremenu je $18.41. Tijekom protekla 24 sata, STINJtrgovalo je između najniže cijene $ 18.41 i najviše cijene $ 19.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STINJ je $ 62.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STINJ se promijenio za -3.18% u posljednjih sat vremena, -4.59% u posljednjih 24 sata i -3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked Injective (STINJ)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked Injective je $ 376.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STINJ je 20.44K, s ukupnom količinom od 20443.13574017905. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 376.46K.