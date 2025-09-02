Više o STDYDX

Stride Staked DYDX Cijena (STDYDX)

1 STDYDX u USD cijena uživo:

$0.659541
$0.659541$0.659541
-4.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Stride Staked DYDX (STDYDX)
Stride Staked DYDX (STDYDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.650388
$ 0.650388$ 0.650388
24-satna najniža cijena
$ 0.690314
$ 0.690314$ 0.690314
24-satna najviša cijena

$ 0.650388
$ 0.650388$ 0.650388

$ 0.690314
$ 0.690314$ 0.690314

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.46585
$ 0.46585$ 0.46585

+0.35%

-4.44%

-4.66%

-4.66%

Stride Staked DYDX (STDYDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.659541. Tijekom protekla 24 sata, STDYDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.650388 i najviše cijene $ 0.690314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STDYDX je $ 4.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.46585.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STDYDX se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, -4.44% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked DYDX (STDYDX)

$ 895.01K
$ 895.01K$ 895.01K

--
----

$ 895.01K
$ 895.01K$ 895.01K

1.36M
1.36M 1.36M

1,357,017.767721556
1,357,017.767721556 1,357,017.767721556

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked DYDX je $ 895.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STDYDX je 1.36M, s ukupnom količinom od 1357017.767721556. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 895.01K.

Stride Staked DYDX (STDYDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stride Staked DYDX u USD iznosila je $ -0.0306851172649669.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stride Staked DYDX u USD iznosila je $ +0.0627712210.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stride Staked DYDX u USD iznosila je $ +0.0544046137.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stride Staked DYDX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0306851172649669-4.44%
30 dana$ +0.0627712210+9.52%
60 dana$ +0.0544046137+8.25%
90 dana$ 0--

Što je Stride Staked DYDX (STDYDX)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Stride Staked DYDX (STDYDX)

Službena web-stranica

Stride Staked DYDX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stride Staked DYDX (STDYDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stride Staked DYDX (STDYDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stride Staked DYDX.

Provjerite Stride Staked DYDX predviđanje cijene sada!

STDYDX u lokalnim valutama

Stride Staked DYDX (STDYDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stride Staked DYDX (STDYDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STDYDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stride Staked DYDX (STDYDX)

Koliko Stride Staked DYDX (STDYDX) vrijedi danas?
Cijena STDYDX uživo u USD je 0.659541 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STDYDX u USD?
Trenutačna cijena STDYDX u USD je $ 0.659541. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stride Staked DYDX?
Tržišna kapitalizacija za STDYDX je $ 895.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STDYDX?
Količina u optjecaju za STDYDX je 1.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STDYDX?
STDYDX je postigao ATH cijenu od 4.47 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STDYDX?
STDYDX je vidio ATL cijenu od 0.46585 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STDYDX?
24-satni obujam trgovanja za STDYDX je -- USD.
Hoće li STDYDX još narasti ove godine?
STDYDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STDYDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stride Staked DYDX (STDYDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.