Stride Staked DYDX (STDYDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.650388 24-satna najviša cijena $ 0.690314 Najviša cijena ikada $ 4.47 Najniža cijena $ 0.46585 Promjena cijene (1H) +0.35% Promjena cijene (1D) -4.44% Promjena cijene (7D) -4.66%

Stride Staked DYDX (STDYDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.659541. Tijekom protekla 24 sata, STDYDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.650388 i najviše cijene $ 0.690314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STDYDX je $ 4.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.46585.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STDYDX se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, -4.44% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked DYDX (STDYDX)

Tržišna kapitalizacija $ 895.01K$ 895.01K $ 895.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 895.01K$ 895.01K $ 895.01K Količina u optjecaju 1.36M 1.36M 1.36M Ukupna količina 1,357,017.767721556 1,357,017.767721556 1,357,017.767721556

