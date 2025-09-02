Više o STATOM

Stride Staked Atom Cijena (STATOM)

Neuvršten

1 STATOM u USD cijena uživo:

$7.33
$7.33$7.33
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stride Staked Atom (STATOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:16 (UTC+8)

Stride Staked Atom (STATOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 7.15
$ 7.15$ 7.15
24-satna najniža cijena
$ 7.55
$ 7.55$ 7.55
24-satna najviša cijena

$ 7.15
$ 7.15$ 7.15

$ 7.55
$ 7.55$ 7.55

$ 18.7
$ 18.7$ 18.7

$ 0.02064083
$ 0.02064083$ 0.02064083

+0.19%

-2.10%

+0.44%

+0.44%

Stride Staked Atom (STATOM) cijena u stvarnom vremenu je $7.33. Tijekom protekla 24 sata, STATOMtrgovalo je između najniže cijene $ 7.15 i najviše cijene $ 7.55, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STATOM je $ 18.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02064083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STATOM se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i +0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked Atom (STATOM)

$ 15.98M
$ 15.98M$ 15.98M

--
----

$ 15.98M
$ 15.98M$ 15.98M

2.18M
2.18M 2.18M

2,180,357.071329
2,180,357.071329 2,180,357.071329

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked Atom je $ 15.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STATOM je 2.18M, s ukupnom količinom od 2180357.071329. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.98M.

Stride Staked Atom (STATOM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stride Staked Atom u USD iznosila je $ -0.157367822274668.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stride Staked Atom u USD iznosila je $ +0.6326823530.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stride Staked Atom u USD iznosila je $ +0.8739698270.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stride Staked Atom u USD iznosila je $ +0.283076522568242.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.157367822274668-2.10%
30 dana$ +0.6326823530+8.63%
60 dana$ +0.8739698270+11.92%
90 dana$ +0.283076522568242+4.02%

Što je Stride Staked Atom (STATOM)

Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Resurs Stride Staked Atom (STATOM)

Službena web-stranica

Stride Staked Atom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stride Staked Atom (STATOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stride Staked Atom (STATOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stride Staked Atom.

Provjerite Stride Staked Atom predviđanje cijene sada!

STATOM u lokalnim valutama

Stride Staked Atom (STATOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stride Staked Atom (STATOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STATOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stride Staked Atom (STATOM)

Koliko Stride Staked Atom (STATOM) vrijedi danas?
Cijena STATOM uživo u USD je 7.33 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STATOM u USD?
Trenutačna cijena STATOM u USD je $ 7.33. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stride Staked Atom?
Tržišna kapitalizacija za STATOM je $ 15.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STATOM?
Količina u optjecaju za STATOM je 2.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STATOM?
STATOM je postigao ATH cijenu od 18.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STATOM?
STATOM je vidio ATL cijenu od 0.02064083 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STATOM?
24-satni obujam trgovanja za STATOM je -- USD.
Hoće li STATOM još narasti ove godine?
STATOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STATOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:16 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.