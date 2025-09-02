Stride Staked Atom (STATOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 7.15 $ 7.15 $ 7.15 24-satna najniža cijena $ 7.55 $ 7.55 $ 7.55 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 7.15$ 7.15 $ 7.15 24-satna najviša cijena $ 7.55$ 7.55 $ 7.55 Najviša cijena ikada $ 18.7$ 18.7 $ 18.7 Najniža cijena $ 0.02064083$ 0.02064083 $ 0.02064083 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -2.10% Promjena cijene (7D) +0.44% Promjena cijene (7D) +0.44%

Stride Staked Atom (STATOM) cijena u stvarnom vremenu je $7.33. Tijekom protekla 24 sata, STATOMtrgovalo je između najniže cijene $ 7.15 i najviše cijene $ 7.55, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STATOM je $ 18.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02064083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STATOM se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i +0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked Atom (STATOM)

Tržišna kapitalizacija $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M Količina u optjecaju 2.18M 2.18M 2.18M Ukupna količina 2,180,357.071329 2,180,357.071329 2,180,357.071329

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked Atom je $ 15.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STATOM je 2.18M, s ukupnom količinom od 2180357.071329. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.98M.