Stressed Guy Logotip

Stressed Guy Cijena (STRESSGUY)

Neuvršten

1 STRESSGUY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Stressed Guy (STRESSGUY)
Stressed Guy (STRESSGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Stressed Guy (STRESSGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STRESSGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRESSGUY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRESSGUY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stressed Guy (STRESSGUY)

$ 11.26K
$ 11.26K$ 11.26K

--
----

$ 11.26K
$ 11.26K$ 11.26K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stressed Guy je $ 11.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRESSGUY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.26K.

Stressed Guy (STRESSGUY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stressed Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stressed Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stressed Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stressed Guy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.58%
60 dana$ 0+31.32%
90 dana$ 0--

Što je Stressed Guy (STRESSGUY)

Meet Stressed Guy, the human embodiment of "What now?!" Long before Chill Guy was out there sipping lattes, meditating, and pretending everything's fine, the CHADS were in the trenches—grinding their teeth, sweating deadlines, and questioning all of their life choices. And that’s when Stressed Guy stepped up, a hero (or anti-hero?) ready to shoulder the burden of everyone’s anxiety, overthinking, and over-caffeination.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Stressed Guy (STRESSGUY)

Službena web-stranica

Stressed Guy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stressed Guy (STRESSGUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stressed Guy (STRESSGUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stressed Guy.

Provjerite Stressed Guy predviđanje cijene sada!

STRESSGUY u lokalnim valutama

Stressed Guy (STRESSGUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stressed Guy (STRESSGUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STRESSGUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stressed Guy (STRESSGUY)

Koliko Stressed Guy (STRESSGUY) vrijedi danas?
Cijena STRESSGUY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STRESSGUY u USD?
Trenutačna cijena STRESSGUY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stressed Guy?
Tržišna kapitalizacija za STRESSGUY je $ 11.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STRESSGUY?
Količina u optjecaju za STRESSGUY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STRESSGUY?
STRESSGUY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STRESSGUY?
STRESSGUY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STRESSGUY?
24-satni obujam trgovanja za STRESSGUY je -- USD.
Hoće li STRESSGUY još narasti ove godine?
STRESSGUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STRESSGUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.