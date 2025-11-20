Streme Cijena danas

Trenutačna cijena Streme (STREME) danas je $ 0.00000329, s promjenom od 2.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STREME u USD je $ 0.00000329 po STREME.

Streme trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 314,645, s količinom u optjecaju od 95.60B STREME. Tijekom posljednja 24 sata, STREME trgovao je između $ 0.00000294 (niska) i $ 0.00000331 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00004477, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000294.

U kratkoročnim performansama, STREME se kretao -0.44% u posljednjem satu i -15.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Streme (STREME)

Tržišna kapitalizacija $ 314.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 314.65K Količina u optjecaju 95.60B Ukupna količina 95,603,713,849.83714

