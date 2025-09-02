StreetVision by NATIX (SN72) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.964003 $ 0.964003 $ 0.964003 24-satna najniža cijena $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.964003$ 0.964003 $ 0.964003 24-satna najviša cijena $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Najviša cijena ikada $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 Najniža cijena $ 0.964003$ 0.964003 $ 0.964003 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) -8.46% Promjena cijene (7D) -8.46%

StreetVision by NATIX (SN72) cijena u stvarnom vremenu je $1.003. Tijekom protekla 24 sata, SN72trgovalo je između najniže cijene $ 0.964003 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN72 je $ 3.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.964003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN72 se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StreetVision by NATIX (SN72)

Tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Količina u optjecaju 2.04M 2.04M 2.04M Ukupna količina 2,038,703.033955068 2,038,703.033955068 2,038,703.033955068

Trenutačna tržišna kapitalizacija StreetVision by NATIX je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN72 je 2.04M, s ukupnom količinom od 2038703.033955068. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04M.