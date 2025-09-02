Više o SN72

StreetVision by NATIX Logotip

StreetVision by NATIX Cijena (SN72)

Neuvršten

1 SN72 u USD cijena uživo:

$1.003
$1.003$1.003
-0.50%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena StreetVision by NATIX (SN72)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:02:46 (UTC+8)

StreetVision by NATIX (SN72) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.964003
$ 0.964003$ 0.964003
24-satna najniža cijena
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24-satna najviša cijena

$ 0.964003
$ 0.964003$ 0.964003

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 3.55
$ 3.55$ 3.55

$ 0.964003
$ 0.964003$ 0.964003

-0.53%

-0.57%

-8.46%

-8.46%

StreetVision by NATIX (SN72) cijena u stvarnom vremenu je $1.003. Tijekom protekla 24 sata, SN72trgovalo je između najniže cijene $ 0.964003 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN72 je $ 3.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.964003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN72 se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -8.46% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu StreetVision by NATIX (SN72)

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

2.04M
2.04M 2.04M

2,038,703.033955068
2,038,703.033955068 2,038,703.033955068

Trenutačna tržišna kapitalizacija StreetVision by NATIX je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN72 je 2.04M, s ukupnom količinom od 2038703.033955068. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04M.

StreetVision by NATIX (SN72) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz StreetVision by NATIX u USD iznosila je $ -0.005781892968127.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz StreetVision by NATIX u USD iznosila je $ -0.2316180759.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz StreetVision by NATIX u USD iznosila je $ -0.3106974043.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz StreetVision by NATIX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005781892968127-0.57%
30 dana$ -0.2316180759-23.09%
60 dana$ -0.3106974043-30.97%
90 dana$ 0--

Što je StreetVision by NATIX (SN72)

Resurs StreetVision by NATIX (SN72)

Službena web-stranica

StreetVision by NATIX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StreetVision by NATIX (SN72) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StreetVision by NATIX (SN72) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StreetVision by NATIX.

Provjerite StreetVision by NATIX predviđanje cijene sada!

SN72 u lokalnim valutama

StreetVision by NATIX (SN72) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StreetVision by NATIX (SN72) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SN72 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StreetVision by NATIX (SN72)

Koliko StreetVision by NATIX (SN72) vrijedi danas?
Cijena SN72 uživo u USD je 1.003 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SN72 u USD?
Trenutačna cijena SN72 u USD je $ 1.003. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StreetVision by NATIX?
Tržišna kapitalizacija za SN72 je $ 2.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SN72?
Količina u optjecaju za SN72 je 2.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SN72?
SN72 je postigao ATH cijenu od 3.55 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SN72?
SN72 je vidio ATL cijenu od 0.964003 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SN72?
24-satni obujam trgovanja za SN72 je -- USD.
Hoće li SN72 još narasti ove godine?
SN72 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SN72 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:02:46 (UTC+8)

