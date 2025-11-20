Stream Guy Cijena danas

Trenutačna cijena Stream Guy (STREAMGUY) danas je --, s promjenom od 3.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STREAMGUY u USD je -- po STREAMGUY.

Stream Guy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,287.22, s količinom u optjecaju od 999.78M STREAMGUY. Tijekom posljednja 24 sata, STREAMGUY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00147765, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, STREAMGUY se kretao -0.59% u posljednjem satu i -55.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stream Guy (STREAMGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,777,705.866886 999,777,705.866886 999,777,705.866886

