Strawberry In Bloom (BERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0011385 $ 0.0011385 $ 0.0011385 24-satna najniža cijena $ 0.00136773 $ 0.00136773 $ 0.00136773 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0011385$ 0.0011385 $ 0.0011385 24-satna najviša cijena $ 0.00136773$ 0.00136773 $ 0.00136773 Najviša cijena ikada $ 0.02466656$ 0.02466656 $ 0.02466656 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.46% Promjena cijene (1D) -5.12% Promjena cijene (7D) -22.44% Promjena cijene (7D) -22.44%

Strawberry In Bloom (BERRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00118519. Tijekom protekla 24 sata, BERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011385 i najviše cijene $ 0.00136773, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERRY je $ 0.02466656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERRY se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, -5.12% u posljednjih 24 sata i -22.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strawberry In Bloom (BERRY)

Tržišna kapitalizacija $ 499.18K$ 499.18K $ 499.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 499.18K$ 499.18K $ 499.18K Količina u optjecaju 420.69M 420.69M 420.69M Ukupna količina 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strawberry In Bloom je $ 499.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERRY je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 499.18K.