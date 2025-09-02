Više o BERRY

BERRY Informacije o cijeni

BERRY Službena web stranica

BERRY Tokenomija

BERRY Prognoza cijena

Strawberry In Bloom Logotip

Strawberry In Bloom Cijena (BERRY)

Neuvršten

1 BERRY u USD cijena uživo:

$0.00118519
$0.00118519$0.00118519
-5.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Strawberry In Bloom (BERRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:35:16 (UTC+8)

Strawberry In Bloom (BERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0011385
$ 0.0011385$ 0.0011385
24-satna najniža cijena
$ 0.00136773
$ 0.00136773$ 0.00136773
24-satna najviša cijena

$ 0.0011385
$ 0.0011385$ 0.0011385

$ 0.00136773
$ 0.00136773$ 0.00136773

$ 0.02466656
$ 0.02466656$ 0.02466656

$ 0
$ 0$ 0

-1.46%

-5.12%

-22.44%

-22.44%

Strawberry In Bloom (BERRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00118519. Tijekom protekla 24 sata, BERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011385 i najviše cijene $ 0.00136773, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERRY je $ 0.02466656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERRY se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, -5.12% u posljednjih 24 sata i -22.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strawberry In Bloom (BERRY)

$ 499.18K
$ 499.18K$ 499.18K

--
----

$ 499.18K
$ 499.18K$ 499.18K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strawberry In Bloom je $ 499.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERRY je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 499.18K.

Strawberry In Bloom (BERRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Strawberry In Bloom u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Strawberry In Bloom u USD iznosila je $ +0.0002026162.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Strawberry In Bloom u USD iznosila je $ -0.0003834631.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Strawberry In Bloom u USD iznosila je $ -0.0065059178269554355.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.12%
30 dana$ +0.0002026162+17.10%
60 dana$ -0.0003834631-32.35%
90 dana$ -0.0065059178269554355-84.59%

Što je Strawberry In Bloom (BERRY)

Resurs Strawberry In Bloom (BERRY)

Službena web-stranica

Strawberry In Bloom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Strawberry In Bloom (BERRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Strawberry In Bloom (BERRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Strawberry In Bloom.

Provjerite Strawberry In Bloom predviđanje cijene sada!

BERRY u lokalnim valutama

Strawberry In Bloom (BERRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Strawberry In Bloom (BERRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BERRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Strawberry In Bloom (BERRY)

Koliko Strawberry In Bloom (BERRY) vrijedi danas?
Cijena BERRY uživo u USD je 0.00118519 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BERRY u USD?
Trenutačna cijena BERRY u USD je $ 0.00118519. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Strawberry In Bloom?
Tržišna kapitalizacija za BERRY je $ 499.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BERRY?
Količina u optjecaju za BERRY je 420.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BERRY?
BERRY je postigao ATH cijenu od 0.02466656 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BERRY?
BERRY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BERRY?
24-satni obujam trgovanja za BERRY je -- USD.
Hoće li BERRY još narasti ove godine?
BERRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BERRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:35:16 (UTC+8)

Strawberry In Bloom (BERRY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

