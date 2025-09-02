Strawberry AI (BERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.066568 $ 0.066568 $ 0.066568 24-satna najniža cijena $ 0.083211 $ 0.083211 $ 0.083211 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.066568$ 0.066568 $ 0.066568 24-satna najviša cijena $ 0.083211$ 0.083211 $ 0.083211 Najviša cijena ikada $ 0.543873$ 0.543873 $ 0.543873 Najniža cijena $ 0.00370806$ 0.00370806 $ 0.00370806 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -8.27% Promjena cijene (7D) -12.45% Promjena cijene (7D) -12.45%

Strawberry AI (BERRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.069373. Tijekom protekla 24 sata, BERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066568 i najviše cijene $ 0.083211, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERRY je $ 0.543873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00370806.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERRY se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -8.27% u posljednjih 24 sata i -12.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strawberry AI (BERRY)

Tržišna kapitalizacija $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strawberry AI je $ 6.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERRY je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.94M.