Stratis (STRAX) Informacije Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure. The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++. The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin. Službena web stranica: http://stratisplatform.com/ Kupi STRAX odmah!

Stratis (STRAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stratis (STRAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.29M $ 85.29M $ 85.29M Ukupna količina: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Količina u optjecaju: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 88.49M $ 88.49M $ 88.49M Povijesni maksimum: $ 22.77 $ 22.77 $ 22.77 Povijesni minimum: $ 0.0114071 $ 0.0114071 $ 0.0114071 Trenutna cijena: $ 0.04256005 $ 0.04256005 $ 0.04256005 Saznajte više o cijeni Stratis (STRAX)

Stratis (STRAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stratis (STRAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STRAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STRAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STRAX tokena, istražite STRAX cijenu tokena uživo!

