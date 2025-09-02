Stratis (STRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04249647 24-satna najviša cijena $ 0.04358244 Najviša cijena ikada $ 22.77 Najniža cijena $ 0.0114071 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) -1.08%

Stratis (STRAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.04312218. Tijekom protekla 24 sata, STRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04249647 i najviše cijene $ 0.04358244, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRAX je $ 22.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0114071.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRAX se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -1.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stratis (STRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 86.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.56M Količina u optjecaju 2.00B Ukupna količina 2,077,005,450.343824

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stratis je $ 86.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRAX je 2.00B, s ukupnom količinom od 2077005450.343824. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.56M.