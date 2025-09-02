Stratis Cijena (STRAX)
-0.07%
-0.60%
-1.08%
-1.08%
Stratis (STRAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.04312218. Tijekom protekla 24 sata, STRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04249647 i najviše cijene $ 0.04358244, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRAX je $ 22.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0114071.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRAX se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -1.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Stratis je $ 86.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRAX je 2.00B, s ukupnom količinom od 2077005450.343824. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.56M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stratis u USD iznosila je $ -0.00026458679726081.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stratis u USD iznosila je $ -0.0028575257.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stratis u USD iznosila je $ -0.0027301643.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stratis u USD iznosila je $ -0.003254538880480595.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00026458679726081
|-0.60%
|30 dana
|$ -0.0028575257
|-6.62%
|60 dana
|$ -0.0027301643
|-6.33%
|90 dana
|$ -0.003254538880480595
|-7.01%
Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure. The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++. The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin.
