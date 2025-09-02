Strategic Solana Reserve (SSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01338244 $ 0.01338244 $ 0.01338244 24-satna najniža cijena $ 0.01450844 $ 0.01450844 $ 0.01450844 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01338244$ 0.01338244 $ 0.01338244 24-satna najviša cijena $ 0.01450844$ 0.01450844 $ 0.01450844 Najviša cijena ikada $ 0.01451052$ 0.01451052 $ 0.01451052 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +5.15% Promjena cijene (7D) +56.54% Promjena cijene (7D) +56.54%

Strategic Solana Reserve (SSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01443744. Tijekom protekla 24 sata, SSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01338244 i najviše cijene $ 0.01450844, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSR je $ 0.01451052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSR se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +5.15% u posljednjih 24 sata i +56.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strategic Solana Reserve (SSR)

Tržišna kapitalizacija $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strategic Solana Reserve je $ 14.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.44M.