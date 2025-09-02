Više o SSR

Strategic Solana Reserve Logotip

Strategic Solana Reserve Cijena (SSR)

Neuvršten

1 SSR u USD cijena uživo:

$0.01443744
$0.01443744
+5.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Strategic Solana Reserve (SSR)
Strategic Solana Reserve (SSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.25%

+5.15%

+56.54%

+56.54%

Strategic Solana Reserve (SSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01443744. Tijekom protekla 24 sata, SSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01338244 i najviše cijene $ 0.01450844, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSR je $ 0.01451052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSR se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +5.15% u posljednjih 24 sata i +56.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strategic Solana Reserve (SSR)

$ 14.44M
$ 14.44M

$ 14.44M
$ 14.44M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strategic Solana Reserve je $ 14.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.44M.

Strategic Solana Reserve (SSR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Strategic Solana Reserve u USD iznosila je $ +0.00070721.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Strategic Solana Reserve u USD iznosila je $ +0.0538078480.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Strategic Solana Reserve u USD iznosila je $ +0.0269871688.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Strategic Solana Reserve u USD iznosila je $ +0.0131148162178386203.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00070721+5.15%
30 dana$ +0.0538078480+372.70%
60 dana$ +0.0269871688+186.92%
90 dana$ +0.0131148162178386203+991.58%

Što je Strategic Solana Reserve (SSR)

$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.

Resurs Strategic Solana Reserve (SSR)

Službena web-stranica

Strategic Solana Reserve Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Strategic Solana Reserve (SSR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Strategic Solana Reserve (SSR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Strategic Solana Reserve.

Provjerite Strategic Solana Reserve predviđanje cijene sada!

SSR u lokalnim valutama

Strategic Solana Reserve (SSR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Strategic Solana Reserve (SSR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SSR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Strategic Solana Reserve (SSR)

Koliko Strategic Solana Reserve (SSR) vrijedi danas?
Cijena SSR uživo u USD je 0.01443744 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SSR u USD?
Trenutačna cijena SSR u USD je $ 0.01443744. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Strategic Solana Reserve?
Tržišna kapitalizacija za SSR je $ 14.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SSR?
Količina u optjecaju za SSR je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SSR?
SSR je postigao ATH cijenu od 0.01451052 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SSR?
SSR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SSR?
24-satni obujam trgovanja za SSR je -- USD.
Hoće li SSR još narasti ove godine?
SSR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SSR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.