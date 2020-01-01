Strategic Meme Reserve (SMR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Strategic Meme Reserve (SMR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Strategic Meme Reserve (SMR) Informacije The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance. Službena web stranica: https://strategicreserve.meme Kupi SMR odmah!

Strategic Meme Reserve (SMR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Strategic Meme Reserve (SMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.04K $ 118.04K $ 118.04K Ukupna količina: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Količina u optjecaju: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.04K $ 118.04K $ 118.04K Povijesni maksimum: $ 0.00147563 $ 0.00147563 $ 0.00147563 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011806 $ 0.00011806 $ 0.00011806 Saznajte više o cijeni Strategic Meme Reserve (SMR)

Strategic Meme Reserve (SMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Strategic Meme Reserve (SMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMR tokena, istražite SMR cijenu tokena uživo!

