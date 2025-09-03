Više o SMR

Strategic Meme Reserve Logotip

Strategic Meme Reserve Cijena (SMR)

Neuvršten

1 SMR u USD cijena uživo:

$0.0001175
$0.0001175$0.0001175
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Strategic Meme Reserve (SMR)
Strategic Meme Reserve (SMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147563
$ 0.00147563$ 0.00147563

$ 0
$ 0$ 0

+7.21%

+7.21%

Strategic Meme Reserve (SMR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMR je $ 0.00147563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strategic Meme Reserve (SMR)

$ 117.48K
$ 117.48K$ 117.48K

$ 117.48K
$ 117.48K$ 117.48K

999.82M
999.82M 999.82M

999,818,535.448681
999,818,535.448681 999,818,535.448681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strategic Meme Reserve je $ 117.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMR je 999.82M, s ukupnom količinom od 999818535.448681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.48K.

Strategic Meme Reserve (SMR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Strategic Meme Reserve u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Strategic Meme Reserve u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Strategic Meme Reserve u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Strategic Meme Reserve u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+7.70%
60 dana$ 0+27.43%
90 dana$ 0--

Što je Strategic Meme Reserve (SMR)

The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.

Resurs Strategic Meme Reserve (SMR)

Službena web-stranica

Strategic Meme Reserve Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Strategic Meme Reserve (SMR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Strategic Meme Reserve (SMR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Strategic Meme Reserve.

Provjerite Strategic Meme Reserve predviđanje cijene sada!

SMR u lokalnim valutama

Strategic Meme Reserve (SMR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Strategic Meme Reserve (SMR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SMR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Strategic Meme Reserve (SMR)

Koliko Strategic Meme Reserve (SMR) vrijedi danas?
Cijena SMR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SMR u USD?
Trenutačna cijena SMR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Strategic Meme Reserve?
Tržišna kapitalizacija za SMR je $ 117.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SMR?
Količina u optjecaju za SMR je 999.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SMR?
SMR je postigao ATH cijenu od 0.00147563 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SMR?
SMR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SMR?
24-satni obujam trgovanja za SMR je -- USD.
Hoće li SMR još narasti ove godine?
SMR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SMR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
