Strategic Meme Reserve (SMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00147563$ 0.00147563 $ 0.00147563 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.21% Promjena cijene (7D) +7.21%

Strategic Meme Reserve (SMR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMR je $ 0.00147563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strategic Meme Reserve (SMR)

Tržišna kapitalizacija $ 117.48K$ 117.48K $ 117.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.48K$ 117.48K $ 117.48K Količina u optjecaju 999.82M 999.82M 999.82M Ukupna količina 999,818,535.448681 999,818,535.448681 999,818,535.448681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strategic Meme Reserve je $ 117.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMR je 999.82M, s ukupnom količinom od 999818535.448681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.48K.