Trenutačna cijena Strategic ETH Reserve (SΞR) danas je $ 0.00014164, s promjenom od 0.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SΞR u USD je $ 0.00014164 po SΞR.

Strategic ETH Reserve trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,164.14, s količinom u optjecaju od 100.00M SΞR. Tijekom posljednja 24 sata, SΞR trgovao je između $ 0.00014094 (niska) i $ 0.00014247 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.283912, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013789.

U kratkoročnim performansama, SΞR se kretao -- u posljednjem satu i -14.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Strategic ETH Reserve (SΞR)

Tržišna kapitalizacija $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

