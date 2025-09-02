StormX (STMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.165032$ 0.165032 $ 0.165032 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.64% Promjena cijene (1D) -0.25% Promjena cijene (7D) -16.62% Promjena cijene (7D) -16.62%

StormX (STMX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STMX je $ 0.165032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STMX se promijenio za -3.64% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -16.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StormX (STMX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 11.00B 11.00B 11.00B Ukupna količina 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StormX je $ 1.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STMX je 11.00B, s ukupnom količinom od 12500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.