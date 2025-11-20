Stork Cijena danas

Trenutačna cijena Stork (SMS) danas je $ 0.0000084, s promjenom od 0.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SMS u USD je $ 0.0000084 po SMS.

Stork trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,378.14, s količinom u optjecaju od 997.41M SMS. Tijekom posljednja 24 sata, SMS trgovao je između $ 0.0000078 (niska) i $ 0.00000862 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00035121, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000078.

U kratkoročnim performansama, SMS se kretao -0.07% u posljednjem satu i -11.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stork (SMS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K Količina u optjecaju 997.41M 997.41M 997.41M Ukupna količina 997,412,713.538592 997,412,713.538592 997,412,713.538592

