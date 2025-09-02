Više o VAL

Store of Value Cijena (VAL)

$0.00015092
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Store of Value (VAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:13 (UTC+8)

Store of Value (VAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00191817
$ 0
-0.92%

+0.33%

-1.79%

-1.79%

Store of Value (VAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAL je $ 0.00191817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAL se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Store of Value (VAL)

$ 149.05K
--
$ 149.05K
984.93M
984,926,083.943625
Trenutačna tržišna kapitalizacija Store of Value je $ 149.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAL je 984.93M, s ukupnom količinom od 984926083.943625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 149.05K.

Store of Value (VAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Store of Value u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Store of Value u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Store of Value u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Store of Value u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.33%
30 dana$ 0-7.17%
60 dana$ 0+0.12%
90 dana$ 0--

Što je Store of Value (VAL)

Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.

Resurs Store of Value (VAL)

Službena web-stranica

Store of Value Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Store of Value (VAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Store of Value (VAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Store of Value.

Provjerite Store of Value predviđanje cijene sada!

VAL u lokalnim valutama

Store of Value (VAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Store of Value (VAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Store of Value (VAL)

Koliko Store of Value (VAL) vrijedi danas?
Cijena VAL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAL u USD?
Trenutačna cijena VAL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Store of Value?
Tržišna kapitalizacija za VAL je $ 149.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAL?
Količina u optjecaju za VAL je 984.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAL?
VAL je postigao ATH cijenu od 0.00191817 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAL?
VAL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAL?
24-satni obujam trgovanja za VAL je -- USD.
Hoće li VAL još narasti ove godine?
VAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.