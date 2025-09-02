Store of Value (VAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00191817 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.92% Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) -1.79%

Store of Value (VAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAL je $ 0.00191817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAL se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Store of Value (VAL)

Tržišna kapitalizacija $ 149.05K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 149.05K Količina u optjecaju 984.93M Ukupna količina 984,926,083.943625

Trenutačna tržišna kapitalizacija Store of Value je $ 149.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAL je 984.93M, s ukupnom količinom od 984926083.943625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 149.05K.