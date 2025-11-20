Stool Prisondente Cijena danas

Trenutačna cijena Stool Prisondente (JAILSTOOL) danas je $ 0.00164535, s promjenom od 5.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JAILSTOOL u USD je $ 0.00164535 po JAILSTOOL.

Stool Prisondente trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,645,103, s količinom u optjecaju od 999.85M JAILSTOOL. Tijekom posljednja 24 sata, JAILSTOOL trgovao je između $ 0.00152902 (niska) i $ 0.0016538 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.217874, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00144784.

U kratkoročnim performansama, JAILSTOOL se kretao +0.03% u posljednjem satu i -23.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

