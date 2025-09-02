Više o STOG

Stooges

Stooges Cijena (STOG)

Neuvršten

1 STOG u USD cijena uživo:

$0.00011977
$0.00011977$0.00011977
-1.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Stooges (STOG)
Stooges (STOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00120332
$ 0.00120332$ 0.00120332

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.03%

+5.57%

+5.57%

Stooges (STOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOG je $ 0.00120332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i +5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stooges (STOG)

$ 359.31K
$ 359.31K$ 359.31K

--
----

$ 359.31K
$ 359.31K$ 359.31K

3.00B
3.00B 3.00B

2,999,997,635.87
2,999,997,635.87 2,999,997,635.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stooges je $ 359.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOG je 3.00B, s ukupnom količinom od 2999997635.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 359.31K.

Stooges (STOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stooges u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stooges u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stooges u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stooges u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.03%
30 dana$ 0+22.24%
60 dana$ 0+28.98%
90 dana$ 0--

Što je Stooges (STOG)

Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Stooges Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stooges (STOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stooges (STOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stooges.

Provjerite Stooges predviđanje cijene sada!

STOG u lokalnim valutama

Stooges (STOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stooges (STOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stooges (STOG)

Koliko Stooges (STOG) vrijedi danas?
Cijena STOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STOG u USD?
Trenutačna cijena STOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stooges?
Tržišna kapitalizacija za STOG je $ 359.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STOG?
Količina u optjecaju za STOG je 3.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STOG?
STOG je postigao ATH cijenu od 0.00120332 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STOG?
STOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STOG?
24-satni obujam trgovanja za STOG je -- USD.
Hoće li STOG još narasti ove godine?
STOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stooges (STOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

