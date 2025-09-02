Stooges (STOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00120332$ 0.00120332 $ 0.00120332 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.03% Promjena cijene (7D) +5.57% Promjena cijene (7D) +5.57%

Stooges (STOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOG je $ 0.00120332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i +5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stooges (STOG)

Tržišna kapitalizacija $ 359.31K$ 359.31K $ 359.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 359.31K$ 359.31K $ 359.31K Količina u optjecaju 3.00B 3.00B 3.00B Ukupna količina 2,999,997,635.87 2,999,997,635.87 2,999,997,635.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stooges je $ 359.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOG je 3.00B, s ukupnom količinom od 2999997635.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 359.31K.