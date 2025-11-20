Stonks Cijena danas

Trenutačna cijena Stonks (STNK) danas je $ 14.82, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STNK u USD je $ 14.82 po STNK.

Stonks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,605,075, s količinom u optjecaju od 581.91K STNK. Tijekom posljednja 24 sata, STNK trgovao je između $ 13.96 (niska) i $ 15.56 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 370.17, dok je rekordna najniža cijena bila $ 7.81.

U kratkoročnim performansama, STNK se kretao -0.76% u posljednjem satu i +13.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stonks (STNK)

Tržišna kapitalizacija $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Količina u optjecaju 581.91K 581.91K 581.91K Ukupna količina 581,910.268147584 581,910.268147584 581,910.268147584

