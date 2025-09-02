Više o STOIC

Stoicism Cijena (STOIC)

1 STOIC u USD cijena uživo:

$0.00024127
$0.00024127$0.00024127
+1.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Stoicism (STOIC)
Stoicism (STOIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.58%

+0.12%

-7.08%

-7.08%

Stoicism (STOIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024002. Tijekom protekla 24 sata, STOICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00023136 i najviše cijene $ 0.00024466, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOIC je $ 0.00192387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005276.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOIC se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -7.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stoicism (STOIC)

$ 237.22K
--
$ 237.22K
997.99M
997,994,035.189825
Trenutačna tržišna kapitalizacija Stoicism je $ 237.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOIC je 997.99M, s ukupnom količinom od 997994035.189825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.22K.

Stoicism (STOIC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stoicism u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stoicism u USD iznosila je $ -0.0000253210.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stoicism u USD iznosila je $ -0.0000818839.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stoicism u USD iznosila je $ +0.00010745212749976584.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.12%
30 dana$ -0.0000253210-10.54%
60 dana$ -0.0000818839-34.11%
90 dana$ +0.00010745212749976584+81.05%

Što je Stoicism (STOIC)

The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago.

Resurs Stoicism (STOIC)

Stoicism Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stoicism (STOIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stoicism (STOIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stoicism.

Provjerite Stoicism predviđanje cijene sada!

STOIC u lokalnim valutama

Stoicism (STOIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stoicism (STOIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STOIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stoicism (STOIC)

Koliko Stoicism (STOIC) vrijedi danas?
Cijena STOIC uživo u USD je 0.00024002 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STOIC u USD?
Trenutačna cijena STOIC u USD je $ 0.00024002. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stoicism?
Tržišna kapitalizacija za STOIC je $ 237.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STOIC?
Količina u optjecaju za STOIC je 997.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STOIC?
STOIC je postigao ATH cijenu od 0.00192387 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STOIC?
STOIC je vidio ATL cijenu od 0.00005276 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STOIC?
24-satni obujam trgovanja za STOIC je -- USD.
Hoće li STOIC još narasti ove godine?
STOIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STOIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
