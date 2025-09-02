Stoicism (STOIC) Informacije o cijeni (USD)

Stoicism (STOIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024002. Tijekom protekla 24 sata, STOICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00023136 i najviše cijene $ 0.00024466, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOIC je $ 0.00192387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005276.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOIC se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -7.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stoicism (STOIC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stoicism je $ 237.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOIC je 997.99M, s ukupnom količinom od 997994035.189825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.22K.