stockcoin Cijena danas

Trenutačna cijena stockcoin (STOCKCOIN) danas je $ 0.00010607, s promjenom od 3.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STOCKCOIN u USD je $ 0.00010607 po STOCKCOIN.

stockcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 105,763, s količinom u optjecaju od 999.20M STOCKCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, STOCKCOIN trgovao je između $ 0.00009257 (niska) i $ 0.00010741 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00343173, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00009182.

U kratkoročnim performansama, STOCKCOIN se kretao +1.81% u posljednjem satu i -26.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu stockcoin (STOCKCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 105.76K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.76K Količina u optjecaju 999.20M Ukupna količina 999,204,100.18498

