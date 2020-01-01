Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stink Coin (STINKCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stink Coin (STINKCOIN) Informacije Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Službena web stranica: https://www.stinkcoin.dev Kupi STINKCOIN odmah!

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stink Coin (STINKCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.53K $ 21.53K $ 21.53K Ukupna količina: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Količina u optjecaju: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.53K $ 21.53K $ 21.53K Povijesni maksimum: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Stink Coin (STINKCOIN)

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stink Coin (STINKCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STINKCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STINKCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STINKCOIN tokena, istražite STINKCOIN cijenu tokena uživo!

STINKCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STINKCOIN? Naša STINKCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STINKCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

