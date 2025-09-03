Više o STINKCOIN

Stink Coin Logotip

Stink Coin Cijena (STINKCOIN)

Neuvršten

1 STINKCOIN u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stink Coin (STINKCOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:03:28 (UTC+8)

Stink Coin (STINKCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0068694
$ 0.0068694$ 0.0068694

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.23%

-8.23%

Stink Coin (STINKCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STINKCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STINKCOIN je $ 0.0068694, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STINKCOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stink Coin (STINKCOIN)

$ 20.78K
$ 20.78K$ 20.78K

--
----

$ 20.78K
$ 20.78K$ 20.78K

999.56M
999.56M 999.56M

999,555,824.979796
999,555,824.979796 999,555,824.979796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stink Coin je $ 20.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STINKCOIN je 999.56M, s ukupnom količinom od 999555824.979796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.78K.

Stink Coin (STINKCOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stink Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stink Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stink Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stink Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+19.63%
60 dana$ 0+24.65%
90 dana$ 0--

Što je Stink Coin (STINKCOIN)

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Stink Coin (STINKCOIN)

Službena web-stranica

Stink Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stink Coin (STINKCOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stink Coin (STINKCOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stink Coin.

Provjerite Stink Coin predviđanje cijene sada!

STINKCOIN u lokalnim valutama

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stink Coin (STINKCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STINKCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stink Coin (STINKCOIN)

Koliko Stink Coin (STINKCOIN) vrijedi danas?
Cijena STINKCOIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STINKCOIN u USD?
Trenutačna cijena STINKCOIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stink Coin?
Tržišna kapitalizacija za STINKCOIN je $ 20.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STINKCOIN?
Količina u optjecaju za STINKCOIN je 999.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STINKCOIN?
STINKCOIN je postigao ATH cijenu od 0.0068694 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STINKCOIN?
STINKCOIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STINKCOIN?
24-satni obujam trgovanja za STINKCOIN je -- USD.
Hoće li STINKCOIN još narasti ove godine?
STINKCOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STINKCOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
