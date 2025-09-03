Stick (STICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00161281$ 0.00161281 $ 0.00161281 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +5.63% Promjena cijene (7D) -12.42% Promjena cijene (7D) -12.42%

Stick (STICK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STICK je $ 0.00161281, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STICK se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +5.63% u posljednjih 24 sata i -12.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stick (STICK)

Tržišna kapitalizacija $ 71.00K$ 71.00K $ 71.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.00K$ 71.00K $ 71.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stick je $ 71.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STICK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.00K.