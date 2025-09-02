STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00527358 $ 0.00542328 24-satna najniža cijena $ 0.00527358 24-satna najviša cijena $ 0.00542328 Najviša cijena ikada $ 8.51 Najniža cijena $ 0.00527358 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -1.20% Promjena cijene (7D) -3.45%

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00534454. Tijekom protekla 24 sata, GST-SOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00527358 i najviše cijene $ 0.00542328, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GST-SOL je $ 8.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00527358.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GST-SOL se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Tržišna kapitalizacija $ 6.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.18M Količina u optjecaju 1.15B Ukupna količina 1,157,161,857.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STEPN Green Satoshi Token on Solana je $ 6.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GST-SOL je 1.15B, s ukupnom količinom od 1157161857.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.18M.