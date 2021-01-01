STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Informacije What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Službena web stranica: https://stepn.com/ Kupi GST-ETH odmah!

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 423.03K $ 423.03K $ 423.03K Ukupna količina: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M Količina u optjecaju: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 423.03K $ 423.03K $ 423.03K Povijesni maksimum: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Povijesni minimum: $ 0.00492398 $ 0.00492398 $ 0.00492398 Trenutna cijena: $ 0.00501621 $ 0.00501621 $ 0.00501621 Saznajte više o cijeni STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GST-ETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GST-ETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GST-ETH tokena, istražite GST-ETH cijenu tokena uživo!

