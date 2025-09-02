STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01175185 $ 0.01175185 $ 0.01175185 24-satna najniža cijena $ 0.01175844 $ 0.01175844 $ 0.01175844 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01175185$ 0.01175185 $ 0.01175185 24-satna najviša cijena $ 0.01175844$ 0.01175844 $ 0.01175844 Najviša cijena ikada $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 Najniža cijena $ 0.00694626$ 0.00694626 $ 0.00694626 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.52% Promjena cijene (7D) -0.52%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) cijena u stvarnom vremenu je $0.01175314. Tijekom protekla 24 sata, GST-ETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01175185 i najviše cijene $ 0.01175844, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GST-ETH je $ 9.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00694626.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GST-ETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

Tržišna kapitalizacija $ 991.18K$ 991.18K $ 991.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 991.18K$ 991.18K $ 991.18K Količina u optjecaju 84.33M 84.33M 84.33M Ukupna količina 84,333,163.69 84,333,163.69 84,333,163.69

Trenutačna tržišna kapitalizacija STEPN Green Satoshi Token on ETH je $ 991.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GST-ETH je 84.33M, s ukupnom količinom od 84333163.69. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 991.18K.