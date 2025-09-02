STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00258275 $ 0.00258275 $ 0.00258275 24-satna najniža cijena $ 0.00269228 $ 0.00269228 $ 0.00269228 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00258275$ 0.00258275 $ 0.00258275 24-satna najviša cijena $ 0.00269228$ 0.00269228 $ 0.00269228 Najviša cijena ikada $ 45.31$ 45.31 $ 45.31 Najniža cijena $ 0.00250697$ 0.00250697 $ 0.00250697 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) -1.03% Promjena cijene (7D) -1.03%

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00260924. Tijekom protekla 24 sata, GST-BSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00258275 i najviše cijene $ 0.00269228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GST-BSC je $ 45.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00250697.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GST-BSC se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -1.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

Tržišna kapitalizacija $ 554.32K$ 554.32K $ 554.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 554.32K$ 554.32K $ 554.32K Količina u optjecaju 214.01M 214.01M 214.01M Ukupna količina 214,006,174.39 214,006,174.39 214,006,174.39

Trenutačna tržišna kapitalizacija STEPN Green Satoshi Token on BSC je $ 554.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GST-BSC je 214.01M, s ukupnom količinom od 214006174.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 554.32K.