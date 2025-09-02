Step Staked SOL (STEPSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 233.34 $ 233.34 $ 233.34 24-satna najniža cijena $ 234.22 $ 234.22 $ 234.22 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 233.34$ 233.34 $ 233.34 24-satna najviša cijena $ 234.22$ 234.22 $ 234.22 Najviša cijena ikada $ 300.06$ 300.06 $ 300.06 Najniža cijena $ 103.45$ 103.45 $ 103.45 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -0.31% Promjena cijene (7D) -0.31%

Step Staked SOL (STEPSOL) cijena u stvarnom vremenu je $233.5. Tijekom protekla 24 sata, STEPSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 233.34 i najviše cijene $ 234.22, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEPSOL je $ 300.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 103.45.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEPSOL se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Step Staked SOL (STEPSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 346.12K$ 346.12K $ 346.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 344.23K$ 344.23K $ 344.23K Količina u optjecaju 1.48K 1.48K 1.48K Ukupna količina 1,474.188869265 1,474.188869265 1,474.188869265

Trenutačna tržišna kapitalizacija Step Staked SOL je $ 346.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEPSOL je 1.48K, s ukupnom količinom od 1474.188869265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 344.23K.