Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Službena web stranica: https://www.step.finance/

Step Finance (STEP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Step Finance (STEP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.05M $ 21.05M $ 21.05M Ukupna količina: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Količina u optjecaju: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.84M $ 21.84M $ 21.84M Povijesni maksimum: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Povijesni minimum: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Trenutna cijena: $ 0.066142 $ 0.066142 $ 0.066142 Saznajte više o cijeni Step Finance (STEP)

Step Finance (STEP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Step Finance (STEP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STEP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STEP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STEP tokena, istražite STEP cijenu tokena uživo!

