Step Finance (STEP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.066111 $ 0.066111 $ 0.066111 24-satna najniža cijena $ 0.070887 $ 0.070887 $ 0.070887 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.066111$ 0.066111 $ 0.066111 24-satna najviša cijena $ 0.070887$ 0.070887 $ 0.070887 Najviša cijena ikada $ 10.2$ 10.2 $ 10.2 Najniža cijena $ 0.00654111$ 0.00654111 $ 0.00654111 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) +2.12% Promjena cijene (7D) +2.12%

Step Finance (STEP) cijena u stvarnom vremenu je $0.069813. Tijekom protekla 24 sata, STEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066111 i najviše cijene $ 0.070887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEP je $ 10.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00654111.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEP se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i +2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Step Finance (STEP)

Tržišna kapitalizacija $ 22.20M$ 22.20M $ 22.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.04M$ 23.04M $ 23.04M Količina u optjecaju 318.04M 318.04M 318.04M Ukupna količina 329,999,149.2338813 329,999,149.2338813 329,999,149.2338813

Trenutačna tržišna kapitalizacija Step Finance je $ 22.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEP je 318.04M, s ukupnom količinom od 329999149.2338813. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.04M.