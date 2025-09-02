Više o STEP

Step Finance Logotip

Step Finance Cijena (STEP)

Neuvršten

1 STEP u USD cijena uživo:

$0.069807
$0.069807$0.069807
-1.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Step Finance (STEP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:45:41 (UTC+8)

Step Finance (STEP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.066111
$ 0.066111$ 0.066111
24-satna najniža cijena
$ 0.070887
$ 0.070887$ 0.070887
24-satna najviša cijena

$ 0.066111
$ 0.066111$ 0.066111

$ 0.070887
$ 0.070887$ 0.070887

$ 10.2
$ 10.2$ 10.2

$ 0.00654111
$ 0.00654111$ 0.00654111

-0.01%

-1.02%

+2.12%

+2.12%

Step Finance (STEP) cijena u stvarnom vremenu je $0.069813. Tijekom protekla 24 sata, STEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066111 i najviše cijene $ 0.070887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEP je $ 10.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00654111.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEP se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i +2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Step Finance (STEP)

$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M

--
----

$ 23.04M
$ 23.04M$ 23.04M

318.04M
318.04M 318.04M

329,999,149.2338813
329,999,149.2338813 329,999,149.2338813

Trenutačna tržišna kapitalizacija Step Finance je $ 22.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEP je 318.04M, s ukupnom količinom od 329999149.2338813. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.04M.

Step Finance (STEP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Step Finance u USD iznosila je $ -0.00072078662877117.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Step Finance u USD iznosila je $ +0.0021098675.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Step Finance u USD iznosila je $ -0.0032589755.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Step Finance u USD iznosila je $ -0.00551349426520502.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00072078662877117-1.02%
30 dana$ +0.0021098675+3.02%
60 dana$ -0.0032589755-4.66%
90 dana$ -0.00551349426520502-7.31%

Što je Step Finance (STEP)

Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.

Resurs Step Finance (STEP)

Službena web-stranica

Step Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Step Finance (STEP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Step Finance (STEP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Step Finance.

Provjerite Step Finance predviđanje cijene sada!

STEP u lokalnim valutama

Step Finance (STEP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Step Finance (STEP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STEP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Step Finance (STEP)

Koliko Step Finance (STEP) vrijedi danas?
Cijena STEP uživo u USD je 0.069813 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STEP u USD?
Trenutačna cijena STEP u USD je $ 0.069813. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Step Finance?
Tržišna kapitalizacija za STEP je $ 22.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STEP?
Količina u optjecaju za STEP je 318.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STEP?
STEP je postigao ATH cijenu od 10.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STEP?
STEP je vidio ATL cijenu od 0.00654111 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STEP?
24-satni obujam trgovanja za STEP je -- USD.
Hoće li STEP još narasti ove godine?
STEP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STEP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Step Finance (STEP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.