Stenchcoin (STENCHCOIN) Tokenomika

Stenchcoin (STENCHCOIN) Informacije After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!! FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term. STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world. The STENCH spreads fast and beyond your imagination!! Community Take Over Project Službena web stranica: https://stenchcoin.dev/ Kupi STENCHCOIN odmah!

Stenchcoin (STENCHCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stenchcoin (STENCHCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.52K $ 20.52K $ 20.52K Ukupna količina: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Količina u optjecaju: $ 963.92M $ 963.92M $ 963.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.28K $ 21.28K $ 21.28K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Stenchcoin (STENCHCOIN)

Stenchcoin (STENCHCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stenchcoin (STENCHCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STENCHCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STENCHCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STENCHCOIN tokena, istražite STENCHCOIN cijenu tokena uživo!

STENCHCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STENCHCOIN? Naša STENCHCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STENCHCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

