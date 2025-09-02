StellaSwap (STELLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03127912 24-satna najviša cijena $ 0.03333455 Najviša cijena ikada $ 4.55 Najniža cijena $ 0.00307518 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) -2.40% Promjena cijene (7D) +6.65%

StellaSwap (STELLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.03253416. Tijekom protekla 24 sata, STELLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03127912 i najviše cijene $ 0.03333455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STELLA je $ 4.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00307518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STELLA se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -2.40% u posljednjih 24 sata i +6.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StellaSwap (STELLA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.01M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.01M Količina u optjecaju 61.68M Ukupna količina 61,682,795.54755458

Trenutačna tržišna kapitalizacija StellaSwap je $ 2.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STELLA je 61.68M, s ukupnom količinom od 61682795.54755458. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.01M.