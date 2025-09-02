StellaryAI (STELAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00820976$ 0.00820976 $ 0.00820976 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -0.62% Promjena cijene (7D) -2.10% Promjena cijene (7D) -2.10%

StellaryAI (STELAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STELAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STELAI je $ 0.00820976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STELAI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i -2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StellaryAI (STELAI)

Tržišna kapitalizacija $ 136.74K$ 136.74K $ 136.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 188.30K$ 188.30K $ 188.30K Količina u optjecaju 668.08M 668.08M 668.08M Ukupna količina 920,000,000.0 920,000,000.0 920,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StellaryAI je $ 136.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STELAI je 668.08M, s ukupnom količinom od 920000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.30K.