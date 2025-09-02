Steem Dollars (SBD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.813295 $ 0.813295 $ 0.813295 24-satna najniža cijena $ 0.835908 $ 0.835908 $ 0.835908 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.813295$ 0.813295 $ 0.813295 24-satna najviša cijena $ 0.835908$ 0.835908 $ 0.835908 Najviša cijena ikada $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 Najniža cijena $ 0.23394$ 0.23394 $ 0.23394 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -1.70% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

Steem Dollars (SBD) cijena u stvarnom vremenu je $0.819403. Tijekom protekla 24 sata, SBDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.813295 i najviše cijene $ 0.835908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBD je $ 19.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.23394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBD se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Steem Dollars (SBD)

Tržišna kapitalizacija $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Količina u optjecaju 9.07M 9.07M 9.07M Ukupna količina 9,069,394.089 9,069,394.089 9,069,394.089

Trenutačna tržišna kapitalizacija Steem Dollars je $ 7.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBD je 9.07M, s ukupnom količinom od 9069394.089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.44M.