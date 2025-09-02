Više o SBD

Steem Dollars Logotip

Steem Dollars Cijena (SBD)

Neuvršten

1 SBD u USD cijena uživo:

$0.819808
$0.819808$0.819808
-1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Steem Dollars (SBD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:02:01 (UTC+8)

Steem Dollars (SBD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.813295
$ 0.813295$ 0.813295
24-satna najniža cijena
$ 0.835908
$ 0.835908$ 0.835908
24-satna najviša cijena

$ 0.813295
$ 0.813295$ 0.813295

$ 0.835908
$ 0.835908$ 0.835908

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

$ 0.23394
$ 0.23394$ 0.23394

+0.18%

-1.70%

+0.47%

+0.47%

Steem Dollars (SBD) cijena u stvarnom vremenu je $0.819403. Tijekom protekla 24 sata, SBDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.813295 i najviše cijene $ 0.835908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBD je $ 19.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.23394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBD se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Steem Dollars (SBD)

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

--
----

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

9.07M
9.07M 9.07M

9,069,394.089
9,069,394.089 9,069,394.089

Trenutačna tržišna kapitalizacija Steem Dollars je $ 7.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBD je 9.07M, s ukupnom količinom od 9069394.089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.44M.

Steem Dollars (SBD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Steem Dollars u USD iznosila je $ -0.0142098356630149.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Steem Dollars u USD iznosila je $ +0.0110867684.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Steem Dollars u USD iznosila je $ +0.0164774568.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Steem Dollars u USD iznosila je $ -0.0342666242335909.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0142098356630149-1.70%
30 dana$ +0.0110867684+1.35%
60 dana$ +0.0164774568+2.01%
90 dana$ -0.0342666242335909-4.01%

Što je Steem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

Resurs Steem Dollars (SBD)

Službena web-stranica

Steem Dollars Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Steem Dollars (SBD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Steem Dollars (SBD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Steem Dollars.

Provjerite Steem Dollars predviđanje cijene sada!

SBD u lokalnim valutama

Steem Dollars (SBD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Steem Dollars (SBD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SBD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Steem Dollars (SBD)

Koliko Steem Dollars (SBD) vrijedi danas?
Cijena SBD uživo u USD je 0.819403 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SBD u USD?
Trenutačna cijena SBD u USD je $ 0.819403. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Steem Dollars?
Tržišna kapitalizacija za SBD je $ 7.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SBD?
Količina u optjecaju za SBD je 9.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SBD?
SBD je postigao ATH cijenu od 19.02 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SBD?
SBD je vidio ATL cijenu od 0.23394 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SBD?
24-satni obujam trgovanja za SBD je -- USD.
Hoće li SBD još narasti ove godine?
SBD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SBD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:02:01 (UTC+8)

