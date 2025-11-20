Steam22 Cijena danas

Trenutačna cijena Steam22 (STM) danas je $ 0.095426, s promjenom od 4.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STM u USD je $ 0.095426 po STM.

Steam22 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,519,517, s količinom u optjecaju od 100.00M STM. Tijekom posljednja 24 sata, STM trgovao je između $ 0.087677 (niska) i $ 0.096224 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.122067, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01789341.

U kratkoročnim performansama, STM se kretao +0.40% u posljednjem satu i -17.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Steam22 (STM)

Tržišna kapitalizacija $ 9.52M$ 9.52M $ 9.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.52M$ 9.52M $ 9.52M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Steam22 je $ 9.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STM je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.52M.