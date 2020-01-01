SteakHut Finance (STEAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SteakHut Finance (STEAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SteakHut Finance (STEAK) Informacije SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi. Službena web stranica: https://www.steakhut.finance Bijela knjiga: https://whitepaper.steakhut.finance/ Kupi STEAK odmah!

SteakHut Finance (STEAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SteakHut Finance (STEAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 139.01K $ 139.01K $ 139.01K Ukupna količina: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Količina u optjecaju: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 341.13K $ 341.13K $ 341.13K Povijesni maksimum: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Povijesni minimum: $ 0.0473401 $ 0.0473401 $ 0.0473401 Trenutna cijena: $ 0.068232 $ 0.068232 $ 0.068232 Saznajte više o cijeni SteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance (STEAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SteakHut Finance (STEAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STEAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STEAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STEAK tokena, istražite STEAK cijenu tokena uživo!

STEAK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STEAK? Naša STEAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STEAK predviđanje cijene tokena odmah!

