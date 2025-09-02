SteakHut Finance (STEAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Najniža cijena $ 0.0473401$ 0.0473401 $ 0.0473401 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -19.71% Promjena cijene (7D) -19.71%

SteakHut Finance (STEAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.084233. Tijekom protekla 24 sata, STEAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEAK je $ 2.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0473401.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEAK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -19.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SteakHut Finance (STEAK)

Tržišna kapitalizacija $ 168.78K$ 168.78K $ 168.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 421.17K$ 421.17K $ 421.17K Količina u optjecaju 2.00M 2.00M 2.00M Ukupna količina 4,999,998.0 4,999,998.0 4,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SteakHut Finance je $ 168.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEAK je 2.00M, s ukupnom količinom od 4999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 421.17K.