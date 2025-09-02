Više o STEAKUSDC

Steakhouse USDC Morpho Vault Logotip

Steakhouse USDC Morpho Vault Cijena (STEAKUSDC)

Neuvršten

1 STEAKUSDC u USD cijena uživo:

$1.098
$1.098
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:45:32 (UTC+8)

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.097
$ 1.097
24-satna najniža cijena
$ 1.099
$ 1.099
24-satna najviša cijena

$ 1.097
$ 1.097

$ 1.099
$ 1.099

$ 9.61
$ 9.61

$ 1.034
$ 1.034

-0.01%

--

+0.07%

+0.07%

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.098. Tijekom protekla 24 sata, STEAKUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.097 i najviše cijene $ 1.099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEAKUSDC je $ 9.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEAKUSDC se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

$ 409.47M
$ 409.47M

--
--

$ 409.47M
$ 409.47M

372.95M
372.95M

372,951,655.6519148
372,951,655.6519148

Trenutačna tržišna kapitalizacija Steakhouse USDC Morpho Vault je $ 409.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEAKUSDC je 372.95M, s ukupnom količinom od 372951655.6519148. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 409.47M.

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Steakhouse USDC Morpho Vault u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Steakhouse USDC Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0036672102.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Steakhouse USDC Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0076365900.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Steakhouse USDC Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0114944400390579.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0036672102+0.33%
60 dana$ +0.0076365900+0.70%
90 dana$ +0.0114944400390579+1.06%

Što je Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Resurs Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

Službena web-stranica

Steakhouse USDC Morpho Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Steakhouse USDC Morpho Vault.

Provjerite Steakhouse USDC Morpho Vault predviđanje cijene sada!

STEAKUSDC u lokalnim valutama

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STEAKUSDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

Koliko Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) vrijedi danas?
Cijena STEAKUSDC uživo u USD je 1.098 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STEAKUSDC u USD?
Trenutačna cijena STEAKUSDC u USD je $ 1.098. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Steakhouse USDC Morpho Vault?
Tržišna kapitalizacija za STEAKUSDC je $ 409.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STEAKUSDC?
Količina u optjecaju za STEAKUSDC je 372.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STEAKUSDC?
STEAKUSDC je postigao ATH cijenu od 9.61 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STEAKUSDC?
STEAKUSDC je vidio ATL cijenu od 1.034 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STEAKUSDC?
24-satni obujam trgovanja za STEAKUSDC je -- USD.
Hoće li STEAKUSDC još narasti ove godine?
STEAKUSDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STEAKUSDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:45:32 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.