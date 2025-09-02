Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 24-satna najniža cijena $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 24-satna najviša cijena $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 Najviša cijena ikada $ 9.61$ 9.61 $ 9.61 Najniža cijena $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.07%

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.098. Tijekom protekla 24 sata, STEAKUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.097 i najviše cijene $ 1.099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEAKUSDC je $ 9.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEAKUSDC se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 409.47M$ 409.47M $ 409.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 409.47M$ 409.47M $ 409.47M Količina u optjecaju 372.95M 372.95M 372.95M Ukupna količina 372,951,655.6519148 372,951,655.6519148 372,951,655.6519148

Trenutačna tržišna kapitalizacija Steakhouse USDC Morpho Vault je $ 409.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEAKUSDC je 372.95M, s ukupnom količinom od 372951655.6519148. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 409.47M.