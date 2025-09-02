Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1,010.44 $ 1,010.44 $ 1,010.44 24-satna najniža cijena $ 4,553.33 $ 4,553.33 $ 4,553.33 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1,010.44$ 1,010.44 $ 1,010.44 24-satna najviša cijena $ 4,553.33$ 4,553.33 $ 4,553.33 Najviša cijena ikada $ 5,105.46$ 5,105.46 $ 5,105.46 Najniža cijena $ 1,010.44$ 1,010.44 $ 1,010.44 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -1.43% Promjena cijene (7D) -3.53% Promjena cijene (7D) -3.53%

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,461.21. Tijekom protekla 24 sata, STEAKETHtrgovalo je između najniže cijene $ 1,010.44 i najviše cijene $ 4,553.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEAKETH je $ 5,105.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,010.44.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEAKETH se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -1.43% u posljednjih 24 sata i -3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

Tržišna kapitalizacija $ 85.06M$ 85.06M $ 85.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.06M$ 85.06M $ 85.06M Količina u optjecaju 18.95K 18.95K 18.95K Ukupna količina 18,946.49723746704 18,946.49723746704 18,946.49723746704

Trenutačna tržišna kapitalizacija Steakhouse ETH Morpho Vault je $ 85.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEAKETH je 18.95K, s ukupnom količinom od 18946.49723746704. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.06M.