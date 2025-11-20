stBGT Cijena danas

Trenutačna cijena stBGT (STBGT) danas je $ 1.18, s promjenom od 5.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STBGT u USD je $ 1.18 po STBGT.

stBGT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 221,618, s količinom u optjecaju od 187.76K STBGT. Tijekom posljednja 24 sata, STBGT trgovao je između $ 1.15 (niska) i $ 1.27 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.05, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.15.

U kratkoročnim performansama, STBGT se kretao -0.12% u posljednjem satu i -26.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu stBGT (STBGT)

Tržišna kapitalizacija $ 221.62K$ 221.62K $ 221.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 221.62K$ 221.62K $ 221.62K Količina u optjecaju 187.76K 187.76K 187.76K Ukupna količina 187,761.1259492769 187,761.1259492769 187,761.1259492769

Trenutačna tržišna kapitalizacija stBGT je $ 221.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STBGT je 187.76K, s ukupnom količinom od 187761.1259492769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.62K.