StaySAFU (SAFU) Informacije StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud. Službena web stranica: https://staysafu.org/ Kupi SAFU odmah!

StaySAFU (SAFU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StaySAFU (SAFU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.07K $ 61.07K $ 61.07K Ukupna količina: $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Količina u optjecaju: $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.23K $ 70.23K $ 70.23K Povijesni maksimum: $ 74.19 $ 74.19 $ 74.19 Povijesni minimum: $ 0.97278 $ 0.97278 $ 0.97278 Trenutna cijena: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Saznajte više o cijeni StaySAFU (SAFU)

StaySAFU (SAFU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StaySAFU (SAFU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAFU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAFU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAFU tokena, istražite SAFU cijenu tokena uživo!

