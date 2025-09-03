StaySAFU (SAFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 74.19$ 74.19 $ 74.19 Najniža cijena $ 0.97278$ 0.97278 $ 0.97278 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.54% Promjena cijene (7D) +2.54%

StaySAFU (SAFU) cijena u stvarnom vremenu je $3.67. Tijekom protekla 24 sata, SAFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAFU je $ 74.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAFU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StaySAFU (SAFU)

Tržišna kapitalizacija $ 61.07K$ 61.07K $ 61.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.23K$ 70.23K $ 70.23K Količina u optjecaju 16.66K 16.66K 16.66K Ukupna količina 19,159.0 19,159.0 19,159.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StaySAFU je $ 61.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAFU je 16.66K, s ukupnom količinom od 19159.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.23K.