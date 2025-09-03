Više o SAFU

StaySAFU Cijena (SAFU)

Neuvršten

1 SAFU u USD cijena uživo:

$3.67
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena StaySAFU (SAFU)
StaySAFU (SAFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 74.19
$ 0.97278
--

--

+2.54%

+2.54%

StaySAFU (SAFU) cijena u stvarnom vremenu je $3.67. Tijekom protekla 24 sata, SAFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAFU je $ 74.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAFU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StaySAFU (SAFU)

$ 61.07K
--
$ 70.23K
16.66K
19,159.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija StaySAFU je $ 61.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAFU je 16.66K, s ukupnom količinom od 19159.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.23K.

StaySAFU (SAFU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz StaySAFU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz StaySAFU u USD iznosila je $ +0.2322647580.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz StaySAFU u USD iznosila je $ +1.0911056800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz StaySAFU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.2322647580+6.33%
60 dana$ +1.0911056800+29.73%
90 dana$ 0--

Što je StaySAFU (SAFU)

StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs StaySAFU (SAFU)

Službena web-stranica

StaySAFU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StaySAFU (SAFU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StaySAFU (SAFU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StaySAFU.

Provjerite StaySAFU predviđanje cijene sada!

SAFU u lokalnim valutama

StaySAFU (SAFU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StaySAFU (SAFU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAFU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StaySAFU (SAFU)

Koliko StaySAFU (SAFU) vrijedi danas?
Cijena SAFU uživo u USD je 3.67 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAFU u USD?
Trenutačna cijena SAFU u USD je $ 3.67. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StaySAFU?
Tržišna kapitalizacija za SAFU je $ 61.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAFU?
Količina u optjecaju za SAFU je 16.66K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAFU?
SAFU je postigao ATH cijenu od 74.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAFU?
SAFU je vidio ATL cijenu od 0.97278 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAFU?
24-satni obujam trgovanja za SAFU je -- USD.
Hoće li SAFU još narasti ove godine?
SAFU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAFU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
StaySAFU (SAFU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.