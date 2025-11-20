STAX Token Cijena danas

Trenutačna cijena STAX Token (STAX) danas je $ 0.00637344, s promjenom od 1.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STAX u USD je $ 0.00637344 po STAX.

STAX Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,373,482, s količinom u optjecaju od 1.00B STAX. Tijekom posljednja 24 sata, STAX trgovao je između $ 0.00637197 (niska) i $ 0.00647586 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0199077, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00563525.

U kratkoročnim performansama, STAX se kretao +0.00% u posljednjem satu i -11.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu STAX Token (STAX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STAX Token je $ 6.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.37M.